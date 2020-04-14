В Дергачевском районе обнаружили почти 200 старых боеприпасов

14 апреля 2020 г. 13:31
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В Харьковской области пиротехники ГСЧС разминировали около двухсот старых боеприпасов времен минувшей войны.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 13 апреля пиротехники дважды выезжали в населенные пункты Дергачевского района на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны.

Пиротехнические работы проводились на территории Малоданиловского поселкового совета, а также в селе Большие Проходы.

В первом случае местные жители обнаружили в лесополосе возле садового общества "Госпром" 3 ржавых артиллерийских снаряда диаметром 75 мм.

Но наибольшее количество боеприпасов находилось именно в селе Большие Проходы.

Там на своем приусадебном участке хозяин обнаружил металлический предмет, похожий на снаряд.

Прибывшие на место обнаружения боеприпасов пиротехники обследовали прилегающую территорию более подробно и обнаружили еще 195 таких же устаревших снарядов диаметром 50 мм.

Таким образом, всего за сутки спасатели собрали и обезвредили на специальных взрывных площадках 199 опасных остатков минувшей войны. Пострадавших нет.

 

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