В Дергачевском районе отец отбил сына от извращенца-педофила: подробности.

Мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога была избрана для педофила - рецидивиста.

Мужчина напал на девятилетнего мальчика на детской площадке.

Этот злосчастный день отец мальчика вспоминает с ужасом.

Отец ребенка

Он с моим сыном…- и я за ним стал бежать

Злоумышленник натянул на голову ребенка шапку и закрыл ему рот, чтобы тот не кричал на помощь, и отец смог догнать злодея. Парнишку привели домой, где с трудом успокоили. Мальчик испугался не на шутку.

Наталья, мать

Коли він його на коленки штурнув, він сказав, що я злякався, що вже ніколи тебе не побачу. Він, вже дитина мисленно попрощалась з жизнью.

Злоумышленника взяли под стражу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации руководителя местной прокуратуры Владимира Песоцкого, 45-летний злоумышленник уже был осужден за насильственное удовлетворение половой страсти в отношении малолетних и в октябре 2017 вернулся из мест лишения свободы.

Причины своего недавнего поступка мужчина объясняет довольно просто.

Задержанный

Виноват - перепил.

Кристина Сердюк, прокурор Дергачевской прокуратуры Харьковской области

Також ми вважаємо, що санкція статті дозволяє нам говорити про те, що особа може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, у зв язку з чим ми клопочемо саме про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Сорокапятилетнему злоумышленнику инкриминируется похищение ребенка.

Сейчас он находится под стражей.

Следователи, в свою очередь, проверяют причастность злоумышленника к аналогичным правонарушениям.