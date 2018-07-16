В Дергачевском районе парень угнал скутер

16 июля 2018 г. 17:49

В полицию обратилась 31-летняя местная жительница Дергачевского района и заявила о пропаже  скутера, который стоял у ее двора.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полицейские установили личность угонщика.

Им оказался ранее судимый за совершение аналогичного преступления 21-летний житель поселка Слатино Дергачевского района.

Правоохранители нашли и скутер, который находился в лесополосе.

Из-за того, что кончилось топливо, злоумышленник не смог далеко уехать на угнанном скутере.

Вещественное доказательство изъяли и вернули владелице.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Угонщику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

 

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