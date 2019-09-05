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05 сентября 2019 г. 15:57
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В Дергачевском районе собака покусала трехлетнюю девочку.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

О происшествии в полицию сообщила 39-летняя бабушка девочки. Она рассказала, что по месту жительства её родственницы внуку покусала собака. Животное принадлежит 44-летней двоюродной бабушке пострадавшей.

Полицейские предварительно установили, что 17-летняя мать и 39-летняя бабушка девочки оставили ребенка у родственницы, чтобы заняться хозяйством. Девочка находилась в доме с женщиной, и когда сиделка отвлеклась на домашние дела, выбежала во двор и подошла к привязанной овчарке. 44-летняя бабушка побежала вслед за ребенком, чтобы не допустить беды, но собака уже успела покусать девочку.

Ребенка с ранами лица госпитализировали в харьковскую больницу. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.  Решается вопрос о сложении в отношении матери потерпевшей административного протокола по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

 

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