В Дергачевском районе утонули мужчины (фото)

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области, 12 июня водолазы изъяли из водоемов на территории Дегачевского района двоих утопленников.

По данным спасателей, информация об исчезновении первого из них, мужчины 1992 года рождения, поступила днем 11 июня. Инцидент произошел на р. Уды в поселке Солоницевка Дергачевского района. Водолазы нашли и достали его тело 12 июня неподалеку от места исчезновения.

Второй мужчина, 1989 года рождения, утонул на техническом водоеме тоже на территории Солоницевского поселкового совета Дергачевского района возле с. Подворки вблизи Куряжского завода силикатных изделий. Сообщение об этом поступило вчера уже вечером и для поисков его тела также привлекалась группа водолазов АРЗ СП ГСЧС Украины в Харьковской области. 12 июня в 13:20 тело было найдено и изъято из водоема.

Сейчас в обоих случаях проводятся следственные действия.

Как правило, самая распространенная причина несчастных случаев на воде - несоблюдение правил безопасного поведения, в том числе купание в не отведенных для этого местах и ​​в состоянии алкогольного опьянения.