В Дергачевском районе в кафе произошло убийство

10 мая в 23.57 в полицию поступило сообщение об убийстве в одном из кафе райцентра в Дергачевском районе.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Прибывшие на вызов полицейские на месте происшествия обнаружили на полу кафе окровавленное тело мужчины и установили личность погибшего. Им оказался 48-летний безработный местный житель.

В совершении преступления правоохранители подозревают 47-летнего жителя поселка Казачья Лопань.

Установлено, что компания из четырех мужчин отдыхала в местном кафе. Среди участников застолья был 47-летний хозяин кафе.

После длительного употребления алкоголя между ним и посетителем возник конфликт, который перерос в драку. Злоумышленник схватил нож и нанес около 12 ударов в спину 48-летнему мужчине. От острой кровопотери потерпевший скончался на месте.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

В настоящее время злоумышленник находится в изоляторе временного содержания.

Идет следствие.