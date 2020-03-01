В Дергачевском районе загорелся автомобиль возле жилого дома

29 февраля о 11:42 спасателям поступило сообщение о том, что в селе Прудянка Дергачевского района области, в переулке 1-го Мая, 45 произошел пожар на территории частного домовладения.

ОБ этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия пожарных во дворе домовладения горели деревянные конструкции хозяйственной постройки и навеса, а также автомобиль ВАЗ-2106 1988 года выпуска.

Площадь пожара составила около 12 кв.м.

Как отметили в ГСЧС, навес и хозяйственная постройка были расположены вплотную к жилому дому, и огонь мог перекинуться на него, однако спасатели предотвратили дальнейшее распространение пламени.

В 12:27 пожар был локализован, а в 13:27 полностью ликвидирован.

Причину возникновения пожара устанавливают.