В Дергачевском районе загорелся автомобиль возле жилого дома

29 февраля о 11:42 спасателям поступило сообщение о том, что в селе Прудянка Дергачевского района области, в переулке 1-го Мая, 45 произошел пожар на территории частного домовладения.
ОБ этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
На момент прибытия пожарных во дворе домовладения горели деревянные конструкции хозяйственной постройки и навеса, а также автомобиль ВАЗ-2106 1988 года выпуска.
Площадь пожара составила около 12 кв.м.
Как отметили в ГСЧС, навес и хозяйственная постройка были расположены вплотную к жилому дому, и огонь мог перекинуться на него, однако спасатели предотвратили дальнейшее распространение пламени.
В 12:27 пожар был локализован, а в 13:27 полностью ликвидирован.
Причину возникновения пожара устанавливают.