В детском саду под Харьковом - массовое отравление: в больницу попали шестеро детей

12 апреля в поселке Слобожанском Змиевского района шестеро детей, которые являются воспитанниками местного детского сада(ясли) №3 были госпитализированы с подозрением на пищевую инфекцию.

Как сообщили в пресс-службе обладминистрации со ссылкой на информацию Змиевской РГА, все пострадавшие дети госпитализированы в районную больницу, где они сейчас и находятся. Их состояние медики оценивают как нормальное.

Диагноз маленьким пациентам пока не поставили, однако у них взяли анализы и за ними наблюдают специалисты.

Кроме того, по данным СМИ, специалисты ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области сейчас проводят санитарно-эпидемиологическое расследование в детском саду и выясняют, что могло послужить причиной заболевания.

Также проверку по данному факту проводит и полиция. Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, данный факт зарегистрирован в журнале единого реестра сообщений.

После получения результатов необходимых экспертиз правоохранители будут принимать решение об открытии уголовного производства.