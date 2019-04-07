В Днепре двое парней избили мужчину и сбросили с моста в реку: пострадавший погиб

07 апреля 2019 г. 13:40
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В Днепре полиция задержала двух парней, которые избили мужчину и сбросили его с моста в реку, снимая при этом видео.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook, отметив, что мужчина скончался от полученных травм.

"Вчера работники полиции Днепра установили и задержали двух подонков, 1993 и 1996 г. р., которые сбросили в реку неизвестного  ради видео на телефон. Человек погиб", - написал Аброськин.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Днепропетровской области,  по словам очевидцев, конфликт между тремя мужчинами произошел в одном из кафе Днепра 6 апреля.

В ходе ссоры молодые люди избили 48-летнего мужчину и толкнули в воду.

Полиция задержала двух причастных к нанесению телесных повреждений погибшему мужчин - 22 и 26 лет. 

По данному факту следствием открыто уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ст. 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство").

 

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