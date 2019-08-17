В Днепре из-за обрушения сгоревшей крыши пострадали спасатели

В Днепре обрушилась крыша здания, в результате чего пострадали трое спасателей.

Об этом сообщили в Управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) в Днепропетровской области.

"17 августа в 07:30 поступило сообщение о пожаре, который произошел на площади Вокзальная, горит нежилое сооружение. Во время тушения очага пожара, в результате обрушения конструкций крыши травмированы три сотрудника Службы спасения "101", а именно: командир отделения, сержант службы гражданской защиты, 1991 года рождения, с предварительным диагнозом, ушиб правого коленного сустава. А также, двое пожарных-спасателей, младший сержант службы гражданской защиты и рядовой службы гражданской защиты, 1992 и 1988 рождения соответственно", – говорится в сообщении.

По предварительной информации угрозы жизни спасателей нет, но они госпитализированы в больницу для обследования.