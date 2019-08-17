 

В Днепре из-за обрушения сгоревшей крыши пострадали спасатели

17 августа 2019 г. 16:07
Источник: 112.ua
1 просмотр

В Днепре обрушилась крыша здания, в результате чего пострадали трое спасателей.

Об этом сообщили в Управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) в Днепропетровской области.

"17 августа в 07:30 поступило сообщение о пожаре, который произошел на площади Вокзальная, горит нежилое сооружение. Во время тушения очага пожара, в результате обрушения конструкций крыши травмированы три сотрудника Службы спасения "101", а именно: командир отделения, сержант службы гражданской защиты, 1991 года рождения, с предварительным диагнозом, ушиб правого коленного сустава. А также, двое пожарных-спасателей, младший сержант службы гражданской защиты и рядовой службы гражданской защиты, 1992 и 1988 рождения соответственно", – говорится в сообщении.

По предварительной информации угрозы жизни спасателей нет, но они госпитализированы в больницу для обследования.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.