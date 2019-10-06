 

В Днепре из-за угрозы обрушения общежития эвакуировали студентов и перекрыли проспект

06 октября 2019 г. 10:23
Источник: УНИАН
44 просмотра

В Днепре 5 октября под зданием общежития "Политехники"(Горный институт) на проспекте Яворницкого просел асфальт. Существует угроза обрушения здания. Об этом сообщил мэр города Борис Филатов в Фейсбук.

Сейчас студентов из общежития отселили, а газ и электричество в здании перекрыли. По словам Филатова, под здание заливают бетон.

"Здание постройки 50-х, фундамент ленточный, под зданием - бомбоубежище. Причину проседания выясняет специальная комиссия", - написал Филатов.

"В принципе, причина теоретически ясна: критическая изношенность всей инфраструктуры в стране, ее несоответствие кардинально изменившимся погодным условиям", - добавил он.

На месте работают коммунальщики, полиция, МЧС и медики.

Филатов призвал граждан не идти к перекрытому кварталу и предупредил, что здание может рухнуть в любой момент.

Он также отметил, что центральный проспект города будет перекрыт.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                          Потрібна посвідка на проживання в УкраЇні? - "Паспортний сервіс" на Сумській, 10! "Аve Plaza" , т. 783-74-88                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.