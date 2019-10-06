В Днепре из-за угрозы обрушения общежития эвакуировали студентов и перекрыли проспект

В Днепре 5 октября под зданием общежития "Политехники"(Горный институт) на проспекте Яворницкого просел асфальт. Существует угроза обрушения здания. Об этом сообщил мэр города Борис Филатов в Фейсбук.

Сейчас студентов из общежития отселили, а газ и электричество в здании перекрыли. По словам Филатова, под здание заливают бетон.

"Здание постройки 50-х, фундамент ленточный, под зданием - бомбоубежище. Причину проседания выясняет специальная комиссия", - написал Филатов.

"В принципе, причина теоретически ясна: критическая изношенность всей инфраструктуры в стране, ее несоответствие кардинально изменившимся погодным условиям", - добавил он.

На месте работают коммунальщики, полиция, МЧС и медики.

Филатов призвал граждан не идти к перекрытому кварталу и предупредил, что здание может рухнуть в любой момент.

Он также отметил, что центральный проспект города будет перекрыт.