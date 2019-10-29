 

В Днепре прогремел мощный взрыв на маслозаводе

29 октября 2019 г. 11:27
Источник: РБК-Украина
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В Днепре на заводе "Потоки" прогремел взрыв и случился пожар, после чего в городе было зафиксировано повышенное содержание в воздухе пыли различных фракций. 

Взрыв в Днепре на маслозаводе "Потоки" произошел в складском здании поздно вечером 28 октября. Для ликвидации пожара было привлечено 37 человек личного состава местного ГСЧС и 7 единиц техники, направлено 6 автоцистерн и одна автолестница. Об этом говорится в сообщении спасателей утром 29 октября.

Отмечается, что общая площадь разрушения составила 4200 "квадратов". Был полностью разрушен состав, а в помещении административно-бытового корпуса выбиты двери и окна. В складском здании горел шрот на площади 200 квадратных метров.

Маслоэкстракционный завод "Потоки" расположен на ул.Байкальской, 9 в Индустриальном районе. Сейчас правоохранители устанавливают причину пожара и взрыва.

К счастью, жертв и пострадавших нет.

Момента взрыва на заводе был снят с Правого берега на камеры "Ситуационного центра города Днепр". Видео опубликовано на Facebook-странице "Днепр оперативный".

Взрыв был настолько мощный, что местные жаловались на "землетрясение".

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