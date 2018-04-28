В Днепре на стоянке горели пять автомобилей, из горящего авто спасалась семья

Сегодня ночью в Днепре около 2:30 на улице Гладкова, 23, на стоянке загорелся автомобиль Subaru Forester, семейная пара чудом успела выбраться из горящей машины.

Огонь перекинулся на стоящие рядом автомобили.

Всего пожар повредил пять автомобилей.

В результате пожара жертв и пострадавших нет.

По словам владельца Subaru, как только он завел авто, послышался сильный хлопок под капотом, после чего автомобиль загорелся.

«Скорее всего, взорвался газ или бензин. Я только вчера установил ГБО. Эти мастера уже едут сюда. Я сразу же вызвал пожарных», — рассказал владелец Subaru.

«Спереди автомобиля начало что-то стрелять. В салоне пошел резкий запах бензина, все взялось пламенем, мы ели успели спастись, так как все произошло резко и неожиданно. В машине остались документы и деньги», — рассказала супруга водителя. Спасатели приехали в течении 5 минут, столько же им понадобилось, чтоб потушить огонь.

На месте пожара, кроме спасателей, также работают сотрудники патрульной полиции.

Они выясняют причину пожара.

