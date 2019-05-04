В Днепре оборвался лифт с людьми

В Днепре в одном из многоэтажных домов оборвался лифт вместе с людьми.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, сегодня, в 07:37 поступило сообщение о том, что в Соборном районе, по адресу проспект Героев, 11, оборвался лифт, который ремонтировали только год назад", - рассказали спасатели.

Выяснилось, что в момент обрыва троса в лифте находились двое людей - муж с женой. К счастью, люди отделались испугом. Спасатели достали их с помощью лестницы.

Мужчина, который чудом не пострадал, рассказал местному изданию подробности происшествия.

"Ехал с женой лифтом. С 3 этажа. Ехали с женой на кладбище, навести порядок. Такая ирония судьбы. Если бы падали с верхних этажей, доехали бы по назначению. Что-то, видно, оборвалась. Кабина упала. Был сильный удар. Думали, упали ниже –с первого этажа на фундамент. Оказалось, сработала защита, и задержал клин. Живые и здоровые, лифт - капремонт прошлого года, с заменой кабины. Кнопка вызова диспетчера не работала. Хорошо, был телефон. Позвонил им и в полицию, полиция и ГСЧС приехали быстро, отработали быстро. Минут через 20 нас уже вытаскивали", - отметил днепрянин Валерий.

Напомним, ранее в Харькове медики застряли в лифте с пациенткой в состоянии клинической смерти. 31-летнюю женщину скорая довезла до больницы, но уже следующей ночью она умерла.

