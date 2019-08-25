В Днепре при задержании грабителя произошла стрельба: ранен полицейский

В Днепре грабитель при задержании ранил полицейского.

Как сообщает пресс-центр МВД Украины в Фейсбук, сегодня в полицию поступил вызов о совершении грабежа на территории Индустриального района Днепра.

Сообщалось о том, что неизвестный сорвал золотую цепочку с шеи девушки и побежал в направлении Слободского проспекта.

Получив оперативную информацию о грабеже, полицейский заметил подозреваемого.

При попытке полицейского задержать грабителя злоумышленник стал стрелять в сторону правоохранителя и ранил его в ногу.

Раненого полицейского доставили в больницу.

28-летнего подозреваемого в грабеже и покушении на жизнь подполковника полиции задержали патрульные.

Мужчина скрывался в собственной квартире.

В ходе отработки территории совершения преступления патрульные обнаружили вещественные доказательства, а именно: две гильзы, золотой крестик пострадавшей девушки и пистолет травматического действия.