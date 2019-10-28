 

В Днепропетровской области из автомобиля "скорой" на ходу выпал пациент

28 октября 2019 г. 22:20
Источник: Левый берег
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В Новомосковске Днепропетровской области из автомобиля скорой помощи на ходу выпал пациент. 

Инцидент попал на записи видеорегистратора и опубликован в YouTube.

На видео видно, что мужчина падает на проезжую часть перед едущим следом автомобилем. 

Скандальный инцидент попал на записи видеорегистратора.

Судя по видео, не ясно, задняя дверь автомобиля открылась самопроизвольно, либо же ее открыл сам пациент. Тем не менее, водитель едущего позади автомобиля успел сманеврировать и предотвратить наезд.

В комментариях под видео водителя "скорой" обвинили в халатности.

По другой информации, пациент был нетрезв и сам открыл двери. Медработники пытались его удержать, но силы были неравны.

Во время падения мужчина получил ушиб головы. Его транспортировку в больницу продолжили уже в сопровождении правоохранителей.

 

 

Видео: 

В Новомосковске из кареты скорой помощи на полном ходу выпадают больные.

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