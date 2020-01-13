В Днепропетровской области из водоема достали автомобиль с четырьмя телами, среди них - ребенок

13 января 2020 г. 10:00
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В Днепропетровской области спасатели достали из водоема автомобиль с 4 погибшими, из них 1 ребенок.

По информации пресс-службы ГУ ГСЧС в Днепропетровской области, 12-го января в 19:05 спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Пятихатском районе селе Вишневое на местном пруду.

Прибывшие на место спасатели установили, что ориентировочно во время следования по мосту  ставка легковой автомобиль «Toyota Land Cruiser Prado» съехал в водоем.

Предварительно автомобиль находится в 5 м от берега, на глубине 2-3 м.

Спасатели с помощью лебедки вытащили легковой автомобиль на берег.

В салоне авто спасатели обнаружили тела 4-х погибших. Среди них была 14-летняя девочка - дочь владельца автомобиля. Всего ДТП погибли мужчина, две женщины и ребенок.

Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливает полиция.

 

Видео: 

На Дніпропетровщині рятувальники вилучили з водойми автомобіль з 4 загиблими, з них 1 дитина

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