 

В Днепропетровской области - крупное ДТП: 13 человек пострадали

31 августа 2019 г. 14:08
Источник: РБК-Украина
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В Днепропетровской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского микроавтобуса пострадали по меньшей мере 13 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасательного ведомства, инцидент произошел утром 31 августа на Елизаветовском шоссе, вблизи села Елизаветовка. Предварительно установлено, что произошло столкновение грузового автомобиля DAF и пассажирского микроавтобуса Mercedes, который совершал рейс "Днепр - Камянское".

В результате столкновения пострадали по меньшей мере 13 человек, а именно - водитель маршрутки и 12 пассажиров. Все пострадавшие были направлены на медицинское обследование.

"С помощью гидравлического инструмента был деблокирован водитель микроавтобуса и передан сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации", - добавили в ведомстве.

 

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