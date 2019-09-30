В Днепропетровской области произошла авария с участием нетрезвого полицейского

Вечером 29 сентября на улице Днепровской в Павлограде Днепропетровской области произошло ДТП с участием сотрудника уголовного розыска полиции. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Днепропетровской области.

Полицейский, находясь вне службы, на собственном автомобиле Volkswagen Golf не справился с управлением и столкнулся с автомобилем "Лада Калина".

В результате ДТП водитель и два пассажира "Лады", среди которых 62-летняя женщина, были доставлены в больницу с травмами.

Предварительно установлено, что полицейский имел признаки алкогольного опьянения.

По решению главы Нацполиции Игоря Клименко, руководителя отдела уголовного розыска и его зама, полицейского отстранили от исполнения служебных обязанностей.

По факту ДТП назначено служебное расследование.

Кроме того, о данном ДТП проинформировано Государственное бюро расследований. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Напомним, 26 сентября в Броварах Киевской области сотрудник полиции охраны въехал в остановку, в результате чего погибла женщина, двое мужчин получили различной тяжести травмы. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Его арестовали на два месяца.