В Днепропетровской области в реку рухнул мост с фурой, которая по нему ехала

20 мая 2020 г. 15:03
Источник: ZN.UA
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В селе Алексеевка Никопольского района Днепропетровской области во время движения транспортных средств обвалился мост через Алексеевский залив Каховского водохранилища. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"По прибытию к месту происшествия, представителеми ГСЧС установлено, что мост является частью трассы Н-23 Кропивницкий - Запорожье. Его длина составляет 120м, а высота - 5м. Конструкция сооружения состоит из семи железобетонных опор и шести металлических секций. Длина одной секции - 20м. Владельцем сооружения является Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook.

Как сообщает пресс-служба, в результате происшествия погибших и пострадавших нет.

 

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