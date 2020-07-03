В Днепропетровской области в результате ДТП погиб полицейский из Харьковщины

В Днепропетровской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб полицейский из Харьковской области.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Днепропетровской области.

Погибший – 35-летний инспектор сектора реагирования патрульной полиции Дергачевского отделения полиции Харьковской области. Вместе с семьей он возвращался домой с отдыха. Кроме водителя «ВАЗ» никто больше не пострадал.

Полиция устанавливает обстоятельства его гибели.

ДТП произошло сегодня, 3 июля, около 11:00 на автодороге Харьков - Днепр возле села Голубовка Новомосковского района. Как предварительно установили следователи, автомобиль «ВАЗ», которым управлял полицейский, остановился на обочине, чтобы заменить проколотое колесо, а грузовой бортовой автомобиль «ГАЗель» двигался по направлению к Харьковской области.

Во время движения он задел левую боковую часть припаркованного автомобиля «ВАЗ» и водителя, который стоял рядом, совершил наезд на мужчину и нанес ему смертельную травму.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Предварительно, водитель автомобиля «Газель» был трезв. В ближайшее время он будет задержан в соответствии со ст. 208 УПК Украины.