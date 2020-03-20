В Днепропетровской области ввели режим чрезвычайной ситуации

Такое решение приняла региональная комиссия по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Об этом говорится в сообщении на сайте Днепропетровской областной госадминистрации (ОГА).

Для мобилизации сил и средств гражданской защиты в области создали штаб. Туда вошли руководители ДСНС, Нацполиции, транспортные и другие службы.

Руководителем назначили заместителя председателя ОГА Дмитрия Стригуна. Основная задача штаба - мониторинг эпидситуации в области, прогнозирование зоны возможного распространения угрозы и организация мер. А еще - обеспечение населения средствами индивидуальной защиты.

«Я считаю, что оснований для чрезвычайной ситуации пока нет, данное решение комиссии является скорее формальным - необходимым для организации работы штаба. Дополнительных ограничений оно не повлечет», - сказал председатель облсовета Святослав Олейник.

Он также выразил надежду, что правительство обеспечит области экспресс-тестами диагностики коронавируса.

