В Днепропетровской области ввели режим чрезвычайной ситуации
Такое решение приняла региональная комиссия по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.
Об этом говорится в сообщении на сайте Днепропетровской областной госадминистрации (ОГА).
Для мобилизации сил и средств гражданской защиты в области создали штаб. Туда вошли руководители ДСНС, Нацполиции, транспортные и другие службы.
Руководителем назначили заместителя председателя ОГА Дмитрия Стригуна. Основная задача штаба - мониторинг эпидситуации в области, прогнозирование зоны возможного распространения угрозы и организация мер. А еще - обеспечение населения средствами индивидуальной защиты.
«Я считаю, что оснований для чрезвычайной ситуации пока нет, данное решение комиссии является скорее формальным - необходимым для организации работы штаба. Дополнительных ограничений оно не повлечет», - сказал председатель облсовета Святослав Олейник.
Он также выразил надежду, что правительство обеспечит области экспресс-тестами диагностики коронавируса.