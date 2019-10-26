 

В Днепропетровской области заключенный напал на конвой: есть погибший

26 октября 2019 г. 19:02
142 просмотра

В Днепропетровской области заключенный напал на конвой и убил одного военного.

Об этом сообщили в Центральном территориальном Управлении Национальной гвардии Украины на своей странице в Facebook.

"25 октября 2019 около 21:30 на пути следования железнодорожной стражи по маршруту "Днепр - Кривой Рог" гражданин, приговоренный к пожизненному лишению свободы за совершение уголовного преступления, совершил нападение на должностных лиц караула с целью их обезоруживания и дальнейшего побега. Нападающего удалось обезвредить и обезоружить. Однако в результате нападения один из военнослужащих получил ранение, несовместимое с жизнью", – говорится в сообщении.

По факту случившегося назначено служебное расследование.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Курсы французского                          Потрібна посвідка на проживання в УкраЇні? - "Паспортний сервіс" на Сумській, 10! "Аve Plaza" , т. 783-74-88                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.