В доме экс-главы МИД обнаружили труп

Сообщение на спецлинию 102 поступило от жительницы села Чайки о том, что в доме покончил жизнь самоубийством мужчина, который приехал в гости из столицы. Следственно-оперативная группа, выехав на место, обнаружила тело мужчины с огнестрельным ранением головы. Погибшим оказался 56-летний житель Киева.

По предварительной версии, киевлянин покончил с собой, когда хозяева дома, муж с женой, были в других комнатах. На месте происшествия в качестве вещественного доказательства изъят пистолет марки Jericho 941 PSL, патроны и гильзу. Тело умершего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

СМИ пишут, что трагедия произошла в доме министра иностранных дел Украины в 2012-2014 годах Леонида Кожары, а погибшим является предприниматель Сергей Старицкий, который был бывшим руководителем телеканала «Интер», гендиректором телекомпании «Тонис» и одним из владельцев рекламного холдинга Atlantic group. По данным из открытых источников, Сергей Петрович — учредитель ООО «Спорт Медиа Проект» и ООО «C. I. U.» (деятельность обеих компаний приостановлена).