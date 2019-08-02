 

В доме под Харьковом нашли мужчину без сознания и вернули к жизни

02 августа 2019 г. 17:37
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В Красноградском районе Харьковской области полицейские и медики успели вернуть к жизни 57-летнего мужчину.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, 2 августа в полицию поступило сообщение от 48-летнего местного жителя о том, что его подчиненный несколько дней не выходит на связь.

По указанному адресу сразу же выехали правоохранители. 

В доме полицейские обнаружили 57-летнего мужчину в бессознательном состоянии без явных признаков жизни и сразу вызвали скорую помощь. 

Прибывшие на место врачи провели реанимационные мероприятия и мужчина начал приходить в себя. 

Пострадавшего отвезли в Красноградскую больницу.

 

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