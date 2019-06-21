В доме у харьковчанина обнаружили арсенал оружия (фото)

Прокуратура процессуально руководит в уголовном производстве по факту незаконного хранения оружия и боеприпасов.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области, в середине мая поступила оперативная информация о том, что пенсионер занимается сбытом огнестрельного оружия и боеприпасов на территории города.

Сведения об этои были внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Оперативники установили личность 62-летнего харьковчанина и начали документировать его преступную деятельность. В течение месяца сотрудники уголовного розыска совместно с сотрудниками Московского отдела полиции зафиксировали три факта сбыта оружия и боеприпасов. В первом случае фигурант сбыл покупателю за 300 гривен гранату Ф-1 с запалом. В следующий раз злоумышленник продал клиенту гранату Ф-1 и РГ-42 с запалами за 1200 гривен.

При реализации очередному покупателю ружья «Мосина» и патронов мужчина был задержан. У него было обнаружено 7000 гривен, полученные от клиента за продажу оружия и боеприпасов.

В ходе санкционированного обыска частного дома фигуранта уголовного производства было обнаружено ружье трехлинейкой «кавалерийскую», нарезная винтовка СВТ-40, три гранаты РГ-33, гранату РГ 42, 13 штук гранат Ф-1, гранату РПГ - 40, 16 единиц кумулятивных ручных гранат, мину, корпус гранат, промежуточный детонатор, 5 корпусов с взрывчатым веществом калибром 50 мм, бездымный порох общим весом 2 кг, килограмм тротила, 20 имитационных запалов, 380 патронов различных калибров и 17 запчастей к оружию.

Решается вопрос о задержании злоумышленника в порядке статьи 208 УПК Украины и объявления ему уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.