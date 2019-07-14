В Донецкой области конфликт водитель закончился стрельбой - есть погибший

Вечером в субботу, 13 июля, в Мариуполе Донецкой области конфликт между двумя водителями перерос в стрельбу, в результате чего один из них получил смертельное огнестрельное ранение.

Об этом говорится в сообщении Патрульной полиции Украины.

Инцидент произошел на вул. Правобережной. По предварительным данным, двое водителей поссорились, в результате один из них достал оружие и несколько раз выстрелил в сторону другого, после чего уехал.

Полиция в ходе отработки территории обнаружила автомобиль предполагаемого преступника и задержали самого мужчину. Как пояснил задержанный, пистолет он выбросил в траву, по дороге с места преступления.

Пострадавшего доставили в больницу, однако ранение оказалось несовместимым с жизнью и впоследствии мужчина скончался.