В Донецкой области на детей упала бетонная стена. Один ребенок скончался

14 мая 2018 г. 12:47
Источник: ТСН.ua

В Доброполье в воскресенье, 13 мая, около 14:30 возле подъезда собственного дома гуляли четверо местных детей.

В результате падения бетонной конструкции, подпирающей козырек подъезда, 8-летняя девочка получила тяжелые травмы.

Ребенка доставили в реанимационное отделение местной больницы.

Как стало известно, сегодня утром 8-летняя девочка  скончалась в больнице.

Об этом сообщает полиция Донецкой области.

"К сожалению, телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью, сегодня утром девочка скончалась", - говорится в сообщении.

Трое других детей получили незначительные травмы.

Производство изначально открывали по ч. 2 ст. 367 "Служебная халатность" УК Украины.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Виїзне оформлення закордонного паспорта в Харкові. Держава сама їде до Вас! "Паспортний сервіс" , тел. 050-338-91-07                          Для работы на летний период на Черноморском побережье требуется суши – повар с опытом работы. Т.0954022572, т. 0980969254 Светлана                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.