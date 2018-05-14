В Донецкой области на детей упала бетонная стена. Один ребенок скончался

В Доброполье в воскресенье, 13 мая, около 14:30 возле подъезда собственного дома гуляли четверо местных детей.
В результате падения бетонной конструкции, подпирающей козырек подъезда, 8-летняя девочка получила тяжелые травмы.
Ребенка доставили в реанимационное отделение местной больницы.
Как стало известно, сегодня утром 8-летняя девочка скончалась в больнице.
Об этом сообщает полиция Донецкой области.
"К сожалению, телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью, сегодня утром девочка скончалась", - говорится в сообщении.
Трое других детей получили незначительные травмы.
Производство изначально открывали по ч. 2 ст. 367 "Служебная халатность" УК Украины.