В Донецкой области на детей упала бетонная стена. Один ребенок скончался

В Доброполье в воскресенье, 13 мая, около 14:30 возле подъезда собственного дома гуляли четверо местных детей.

В результате падения бетонной конструкции, подпирающей козырек подъезда, 8-летняя девочка получила тяжелые травмы.

Ребенка доставили в реанимационное отделение местной больницы.

Как стало известно, сегодня утром 8-летняя девочка скончалась в больнице.

Об этом сообщает полиция Донецкой области.

"К сожалению, телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью, сегодня утром девочка скончалась", - говорится в сообщении.

Трое других детей получили незначительные травмы.

Производство изначально открывали по ч. 2 ст. 367 "Служебная халатность" УК Украины.