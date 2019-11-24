В Донецкой области трое детей отравились газом

В селе Калиновка Донецкой области трое детей получили отравление природным газом.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины, 23 ноября в 12:00 поступила информация о том, что в селе Калиновка Волновахского района Донецкой области трое детей отравились природным газом.

Пострадавшие маленькие жители (2006 г.р., 2015 г.р., 2016 г.р.) одного из частных жилых домов были госпитализированы в городскую больницу №3 г. Мариуполь.

По данным медиков, у детей диагностировали острое отравление природным газом, состояние здоровья пострадавших - средней степени тяжести.

Сейчас все причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

В свою очередь местные СМИ сообщают, что также были госпитализированы с отравлением газом две женщины - медработник и студентка. После оказания медпомощи женщин отпустили домой.

По неподтвержденным данным, отравление произошло из-за утечки пропана из баллона, который лежал в доме.