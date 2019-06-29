 

В Донецкой области задержанный в наручниках застрелился из пистолета полицейского

29 июня 2019 г. 19:46
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Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) открыли уголовное производство по факту смерти в отделении полиции в Донецкой области 28-летнего задержанного, который якобы застрелился из табельного оружия полицейского.

Как сообщает пресс-служба ГБР, в четверг, 27 июня, в одном из служебных кабинетов Константиновского отделения полиции ГУ Национальной полиции в Донецкой области находился 28-летний мужчина, задержанный по подозрению в совершении грабежа.

По предварительной информации, в ходе допроса подозреваемый, на которого было надето специальное средство - наручники, выхватил у полицейского табельное огнестрельное оружие и выстрелил в себя, в результате чего скончался.

Следователи Краматорского теруправления ГБР выясняют все обстоятельства инцидента и дадут оценку правомерности действий работников полиции, отметили в ГБР.

Уголовное производство открыто по факту превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, повлекшие тяжкие последствия (ч.3 ст.365 Уголовного кодекса Украины).

 

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