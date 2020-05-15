В Донецкой области женщина подорвалась на вражеской мине

15 мая 2020 г. 18:38
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Вблизи оккупированного Докучаевска Донецкой области в результате подрыва на противопехотной мине российского производства получила ранения 35-летняя гражданка Украины.

Об этом в Фейсбук сообщает пресс-штаб Операции объединенных сил.

Раненую женщину, которая пыталась ползком приблизиться к нашему опорному пункту, заметили военнослужащие из состава Объединенных сил во время наблюдения за позициями противника вблизи оккупированного Докучаевска

Женщину эвакуировали в безопасное место, где медицинский персонал подразделения оказал потерпевшей неотложную помощь.

«После этого наши защитники срочно доставили раненую в центральную районную больницу города Волноваха», - говорится в сообщении.

Как отмечается, состояние женщины стабилизировалось, ее жизни ничего не угрожает.

«Характер полученного ею ранения - минно-взрывная травма левой ноги, травматическая ампутация стопы, - указывает на подрыв на минно-взрывном устройстве, вероятно противопехотной мине ПМН-2.  Использование указанных боеприпасов запрещено Оттавской конвенции, присоединившись к которой, Украина уничтожила все противопехотные мины "ПМН-2" и "ПОМ-2" под международным наблюдением», - отметили в штабе ООС.

Также в пресс-штабе ООС добавили, что в то же время Российская Федерация отказалась подписать этот документ и продолжает обеспечивать свои вооруженные формирования такими минами для использования в боевых действиях на востоке Украины.

 

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