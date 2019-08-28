 

В Дрогобыче произошел взрыв в жилом доме: есть жертвы и спасенные из-под завалов

28 августа 2019 г. 8:38
14 просмотров

В жилом доме из четырех подъездов в Дрогобыче произошел взрыв (предварительно бытового газа).

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 28 августа в 2:46 в пгт. Дрогобыч по ул. Грушевского, 101, в четырехэтажном четырехподъездном жилом доме произошел взрыв бытового газа.

В результате взрыва разрушился подъезд с первого по четвертый этаж.

По данным ГСЧС, по состоянию на 8:00 обнаружен один погибший, из-под завалов спасены 6 человек. Всего в медицинские учреждения госпитализированы семь человек, из них - четверо детей. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения.

«Поисково-спасательные работы продолжаются», - говорится в сообщении на официальном сайте ГСЧС в среду утром.

К проведению поисково-спасательных работ всего привлечены 399 человек и 39 единиц техники, из них от ГСЧС 148 человек личного состава (в том числе три кинологические расчеты) и 20 единиц техники.

Видео: 

Львівська область: у м. Дрогобич вибух побутового газу у житловому будинку

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется журналист на сайт. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.