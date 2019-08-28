В Дрогобыче произошел взрыв в жилом доме: есть жертвы и спасенные из-под завалов

В жилом доме из четырех подъездов в Дрогобыче произошел взрыв (предварительно бытового газа).

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 28 августа в 2:46 в пгт. Дрогобыч по ул. Грушевского, 101, в четырехэтажном четырехподъездном жилом доме произошел взрыв бытового газа.

В результате взрыва разрушился подъезд с первого по четвертый этаж.

По данным ГСЧС, по состоянию на 8:00 обнаружен один погибший, из-под завалов спасены 6 человек. Всего в медицинские учреждения госпитализированы семь человек, из них - четверо детей. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения.

«Поисково-спасательные работы продолжаются», - говорится в сообщении на официальном сайте ГСЧС в среду утром.

К проведению поисково-спасательных работ всего привлечены 399 человек и 39 единиц техники, из них от ГСЧС 148 человек личного состава (в том числе три кинологические расчеты) и 20 единиц техники.