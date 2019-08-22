В ДТП на Гагарина погиб пешеход

Накануне в 22:45 на пересечении проспекта Гагарина с проспектом Героев Сталинграда автомобиль ВАЗ 2108 сбил пешехода.

По словам очевидцев, водитель уехал с места ДТП и был задержан патрульными в районе улицы Зерновой. Пешеход от полученных в результате наезда авто травм скончался на месте.

Как уточнили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, водителю ВАЗ 29 лет. Погибшему мужчине около 45 лет, его личность в настоящий момент устанавливается.

По информации правоохранителей, водитель ВАЗ с места ДТП скрыться не пытался: находясь в шоковом состоянии, мужчина проехал несколько сотен метров, затем остановился и вызвал скорую и полицию.

Решается вопрос о внесении информации в ЕРДР по ст.286 УК Украины.