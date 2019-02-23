В ДТП на Холодной Горе пострадал пешеход

Сегодня около 12-00 на улице Полтавский Шлях-99 ВАЗ 2110 сбил вышедшего на проезжую часть мужчину.
По данным пресс-службы патрульной полиции, с места аварии пострадавший был доставлен в больницу.
Как уточнили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, в больницу 37-летний пострадавший был доставлен с ушибами, его состояние медики оценивают как удовлетворительное. По предварительной информации, мужчина пересекал проезжую часть в неустановленном месте.
Информация зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Новобаварского ОП.
В обстоятельствах разбиралась следственно-оперативная группа. Во время оформления ДТП патрульные обеспечивали безопасность дорожного движения.