В ДТП на Холодной Горе пострадал пешеход

23 февраля 2019 г. 18:13
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Сегодня около 12-00 на улице Полтавский Шлях-99 ВАЗ 2110 сбил вышедшего на проезжую часть мужчину.

По данным пресс-службы патрульной полиции, с места аварии пострадавший был доставлен в больницу.

Как уточнили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, в больницу 37-летний пострадавший был доставлен с ушибами, его состояние медики оценивают как удовлетворительное. По предварительной информации, мужчина пересекал проезжую часть в неустановленном месте.

Информация зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Новобаварского ОП. 

В обстоятельствах разбиралась следственно-оперативная группа. Во время оформления ДТП патрульные обеспечивали безопасность дорожного движения.

 

Видео: 

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