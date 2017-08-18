В ДТП на Московском проспекте пострадала женщина

Сегодня утром в 10-40 на пересечении Московского проспекта с улицей Соича не разминулись автомобили Ford Fusion и ZX Auto.

По информации пресс-службы патрульной полиции, автомобиль ZX двигался по Московскому проспекту от улицы Морозова и поворачивал на Соича. По предварительным данным, водитель ZX не пропустил Ford, двигавшийся по Московскому проспекту от Полевой в сторону Морозова.

С места аварии в больницу была доставлена женщина-пассажир автомобиля Ford.

В обстоятельствах ДТП разбиралась следственно-оперативная группа.