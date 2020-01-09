В ДТП на Московском проспекте пострадало три женщины

Накануне на Московском проспекте дорогу не поделили три машины: Опель, Мерседес и Деу. В момент самого столкновения харьковчанка Анна возвращалась, вместе с детьми, домой. Женщина рассказывает, что внезапно услышала свист резины и громкий удар.

Анна, харьковчанка

Мы шли с тренировки с детьми и, мы были за пешеходным переходом. Слышим резкие торможения колес и удар. И мы дошли к дому, и уже там куча людей было, и на аварийках стояли машины.

ДТП произошло в результате нарушения правил дорожного движения, сообщают в Отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области. Правоохранители установили, что водители Опеля и Мерседеса выехали на встречную полосу, где врезались в автомобиль Деу. В ходе аварии пострадали три женщины: 44-летняя, 64-летняя и 67-летняя. Их, каретами скорой, госпитализировали в больницу. Сейчас следователи внесли информацию про событие в Единый реестр досудебных расследований, по ч. 1, ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта личностями, которые управляют транспортными средствами) Криминального кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы с лишениями права управления транспортом, так же, до трех лет. Следствие продолжается.