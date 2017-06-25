В ДТП на окружной погиб 8-летний ребенок

Накануне около 17-40 на окружной дороге на участке от авторынка в направлении Алексеевки не разминулись автомобили Volkswagen Passat, Mercedes Vito и Opel Vectra.

Как сообщили в УПД ГУНП Харьковской области, после столкновения автомобилей Volkswagen и Mercedes, микроавтобус вылетел на встречку, где уже столкнулся с Opel'ем.

С места ДТП в больницу были доставлены 21-летний водитель Volkswagen'а (у мужчины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение, перелом шейного отдела позвоночника, многочисленные травмы грудной клетки, состояние тяжелое), 44-летний водитель автомобиля Opel (закрытая черепно-мозговая травма, травмы грудной клетки, переломы ребер) и его пассажир - 8-летний мальчик, который от полученных травм позже в больнице умер.

Обстоятельства устанавливаются.