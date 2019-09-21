 

В ДТП на Салтовке погиб мотоциклист

21 сентября 2019 г. 13:05
2 просмотра

Сегодня утром в 5:50 на улице Академика Павлова, 130А столкнулись мотоцикл Honda и автомобиль Деу Ланос − мотоциклист погиб. 

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, предварительно установлено, что 25-летний водитель Деу при повороте налево допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении мотоциклом. От полученных травм 38-летний мужчина, управлявший мотоциклом, скончался на месте. 

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины. Обстоятельства устанавливаются. 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется журналист на сайт. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                         Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.