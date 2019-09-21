В ДТП на Салтовке погиб мотоциклист

Сегодня утром в 5:50 на улице Академика Павлова, 130А столкнулись мотоцикл Honda и автомобиль Деу Ланос − мотоциклист погиб.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, предварительно установлено, что 25-летний водитель Деу при повороте налево допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении мотоциклом. От полученных травм 38-летний мужчина, управлявший мотоциклом, скончался на месте.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины. Обстоятельства устанавливаются.