В ДТП на Салтовке пострадали 6 человек: подробности с места происшествия

Обломки автомобилей, ставших участниками ДТП, разбросаны по всей дороге. Авария на улице Гвардейцев Широнинцев произошла сегодня в полдень. Дорогу не поделили две машины - кроссовер Suzuki и легковушка Honda. В результате столкновения Honda влетела в остановку общественного транспорта. По счастливому стечению обстоятельств в это время там никого не было.

Елена Соболевская, старший инспектор отдела коммуникации полиции Харьковской области:

Попередньо встановлено, що сталося зіткнення автомобіля «Honda Civic», який рухався по головній дорозі, з «Suzuki Grand Vitara», який виїжджав з придомової території. Від удару транспортний засіб «Honda Civic» відкинуло у будівлю зупинки громадського транспорту.

Продавцы, работающие в магазинах вблизи места аварии, услышали грохот. Люди выбежали на улицу. Увидев, что произошло ДТП, сразу вызвали «скорую» и полицию.

Виктория:

Конечно, выбежала, посмотрела. Сразу скорая подъехала моментально.

Владимир:

Эта остановка пустая, потому что здесь сады. На остановке, я думаю, из людей никто не пострадал. Только то, что в машине. В джипе сработали подушки безопасности и вышли двое пешком. Сами они вышли. С разбитымы лицами. С легковой доставали всех.

Местные жители говорят, что перекресток очень опасный. Поток машин большой, поэтому аварии здесь случаются довольно часто.

Владимир:

За сколько я здесь сижу, это, ну пару раз в год - точно. Это из-за этого перекрёстка. Машины переворачиваются, да.

Артур:

Неправильный светофор просто, его надо сюда. Тогда всё нормально.

В результате аварии 5 человек, которые находились в автомобилях, получили телесные повреждения. Их направили в больницу. Двое находятся в тяжелом состоянии, трое получили повреждения средней степени тяжести.

79-летний водитель Suzuki отделался ушибом мягких тканей и отказался от госпитализации. Сейчас полиция решает вопрос об открытии уголовного производства.

А этот сильно поврежденный тополь - последствия аварии, которая произошла накануне вечером также на Салтовке.

В таком виде грузовик и водителя на проспекте Тракторостроителей обнаружили патрульные. Водитель молоковоза слетел с дороги на скорости переехал через бордюр, пронесся по пешеходной зоне, пока его не остановило дерево. Чудом, говорят, никто не травмировался.

Наталья, местная жительница:

А вы же видите, вот дерево. Вечером стояла. Уже убрали сегодня.

При составлении административных материалов патрульные обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. И как выяснилось, за этот вечер это уже далеко не первое ДТП с его участием. После каждой мужчина, не останавливаясь, ехал дальше.

Дмитрий Гайдук, спикер Патрульной полиции Харьковской области:

Близько 18-ї години вечора патрульним надійшло повідомлення про ДТП без травмованих за адресою Гвардійців Широнинців 24. Було встановлено що водій автомоблія ЗІЛ здійснив зіткнення з Nissan Leaf . Після чого покинув місце ДТП. Майже ж одразу також прйшло повідомлення про те, що водій схожого за описом, а саме - ЗІЛ здійснив зіткнення з Fiat та автомобілем Hyundai

Пройти освидетельствование на состояние опьянения водитель грузовика отказался, так же отказался пройти осмотр у врача нарколога. Патрульные составили на него сразу 3 административных протокола - за отказ от освидетельствования на состояние опьянения, нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств и оставление места ДТП.