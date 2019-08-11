В ДТП на трассе под Полтавой погибла известная харьковская балерина

Как сообщалось, ночью 10 августа в Великобагачанском районе Полтавской области произошло смертельное ДТП.

На трассе «Киев-Харьков-Довжанский», между селами Белоцерковское и Коноплянка, 26-летний водитель автобуса "СЕТРА 317" столкнулся с микроавтобусом "Фольксваген LT 35".

В результате аварии 44-летний пассажир микроавтобуса погиб на месте происшествия, 31-летняя пассажирка от полученных телесных повреждений скончалась в больнице.

Как выяснилось, в данном ДТП погибла харьковчанка Светлана Исакова - ведущая солистка балета театра Схід Opera (ХНАТОБ). Об этом написал на своей странице в Facebook генеральный директор ХНАТОБ Олег Орищенко.

"Возвращаясь с мужем из отпуска по Италии на маршрутке из Борисполя в Харьков в автокатострофе после множественных травм в больнице Полтавы умерла ведущая солистка балета Светлана Исакова. Её жизнь оборвалась на 31 году жизни. Мы приносим соболезнования родным и близким! О дате и месте прощания со Светой будет известно в понедельник. Скорбим!", - написал Орищенко.