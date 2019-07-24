 

В ДТП под Харьковом погиб командир батареи 10-й ОГШБр ВСУ

24 июля 2019 г. 22:00
Источник: Главное
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В Харьковской области  в результате ДТП трагически погиб командир батареи 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Александр Андриенко.

Военному было 34 года.

Об этом сообщил прапорщик из 10 ОГШБр ВСУ Глеб Бабич.

По его словам, авария произошла вечером во вторник, 23 июля.

В ДТП пострадали жена, дочь и брат Андриенко. Однако их жизни ничего не угрожает.

"До сих пор не могу поверить в то, что происходит, хотя привык к смерти за пять лет. Выживать в сложном бою, и пойти в небо из мирной жизни - с этим трудно смириться. Это огромная, горькая потеря для 10-й бригады и лично для нас, "драконов", - написал комвзвода на своей странице в Facebook, имея в виду артбатарею.

Трагедия произошла, когда комбат находился в отпуске, отметил Бабич.

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