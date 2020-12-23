В ДТП под Красноградом погиб пешеход: водителя, который скрылся с места, удалось задержать

23 декабря 2020 г. 18:13
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Сегодня около 7 утра в поселке Песчанка Красноградского района на обочине дороги было найдено тело мужчины, погибшего в результате ДТП. Автомобиль с места аварии скрылся.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, погибшему 69 лет.

На месте были обнаружены фрагменты автомобиля, которые позволили установить марку транспортного средства. В ходе оперативно-розыскных мероприятий благодаря помощи местных жителей в течение часа удалось задержать водителя, допустившего наезд на пешехода.

По данным полиции, автомобилем Audi A6 управлял 26-летний житель Краснограда. Установлено, что на момент ДТП мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины, виновник ДТП задержан.

 

 

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