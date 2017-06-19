В ДТП под Купянском погиб мужчина

Авария произошла накануне около 2-00 ночи - на выезде из Купянска Волга, двигавшаяся в сторону села Кондрашовка, врезалась в дерево - водитель погиб.

Как сообщили в УПД ГУНП Харьковской области, по неустановленным причинам водитель не справился с управлением, вылетел в кювет и врезался в дерево. С места ДТП в тяжелом состоянии в больницу был доставлен 27-летний водитель с переломами ног и другими травмами.

В воскресенье днем из больницы поступило сообщение, что пострадавший в реанимации скончался.