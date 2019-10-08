 

В ДТП под Николаевом погибли двое полицейских чиновников области

08 октября 2019 г. 13:40
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Под Николаевом утром 8 октября в аварии погибли два руководителя областного управления полиции - начальник криминальной полиции Сергей Сидоренко и временно исполняющий обязанности начальника Управления противодействия наркопреступности Владимир Илличко.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Авария произошла на дороге между Николаевом и Херсоном. Автомобиль Toyota Camry, в котором ехали полицейские, лоб в лоб столкнулся с внедорожником Lexus GX 460. 

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Николаевской области, в результате ДТП оба полицейских погибли на месте, а водитель Lexus был госпитализирован.

Тела погибших спасатели деблокировали с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента и передали для проведения судмедэкспертизы.

По факту ДТП открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких лиц).

Обоим погибшим было по 39 лет. У полицейского Владимира Илличко остались жена и 13-летний сын

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