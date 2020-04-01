В ДТП погиб известный бизнесмен и политик

01 апреля 2020 г. 13:11
Источник: РБК-Украина
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В Житомирской области на трассе Киев-Чоп в аварии погиб сооснователь банка "Аваль" и бывший народный депутат Федор Шпиг. 

По данным полиции Житомирской области, авария произошла 31 марта около 14:00 на трассе возле села Романовка Новоград-Волынского района. Сообщается, что Шпиг за рулем автомобиля Mersedes Benz, двигаясь в направлении Житомира, не справился с управлением, съехал в кювет, где машина перевернулась и загорелась.

В результате ДТП водитель и пассажирка - 67-летняя жительница Киевской области - погибли на месте. Еще одна пассажирка, 83-летняя жительница Киевской области, с травмами госпитализирована в реанимационное отделение Новоград-Волынской больницы.

Полиция устанавливает причины и обстоятельства ДТП в рамках уголовного производства, открытого за нарушение ПДД или эксплуатации транспорта.

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