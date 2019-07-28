В ДТП в Изюме погиб мотоциклист

Накануне в городе Изюм около 17:00 столкнулись ВАЗ 2106 и мотоцикл, водитель которого от полученных травм скончался в больнице

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, 22-летний водитель ВАЗ во время поворота не предоставил преимущество в движении двигавшемуся во встречном направлении мотоциклу.

С места аварии 48-летний мотоциклист в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где через время скончался.

Информация о происшествии внесена в ЕРДР по ч.2 ст.286 Ук Украины. Обстоятельства устанавливаются.