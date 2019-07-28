 

В ДТП в Изюме погиб мотоциклист

28 июля 2019 г. 12:15
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Накануне в городе Изюм около 17:00 столкнулись ВАЗ 2106 и мотоцикл, водитель которого от полученных травм скончался в больнице

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, 22-летний водитель ВАЗ во время поворота не предоставил преимущество в движении двигавшемуся во встречном направлении мотоциклу.

С места аварии 48-летний мотоциклист в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где через время скончался. 

Информация о происшествии внесена в ЕРДР по ч.2 ст.286 Ук Украины. Обстоятельства устанавливаются. 

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