 

В ДТП в Изюме серьезно пострадал пешеход

04 октября 2019 г. 11:14
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Накануне в 20:25 на трассе Киев-Харьков-Довжанский в Изюме автомобиль Ford Fusion (водителю 35 лет) сбил вышедшего на проезжую часть мужчину. В тяжелом состоянии пострадавшего доставили в больницу. 

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, пешеход пересекал проезжую часть в неустановленном месте. На момент ДТП 47-летний пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения. 

По данному факту открыто уголовное производсто по ч.1 ст.286 УК Украины. Обстоятельства устанавливаются. 

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