В ДТП в Изюме серьезно пострадал пешеход

Накануне в 20:25 на трассе Киев-Харьков-Довжанский в Изюме автомобиль Ford Fusion (водителю 35 лет) сбил вышедшего на проезжую часть мужчину. В тяжелом состоянии пострадавшего доставили в больницу.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, пешеход пересекал проезжую часть в неустановленном месте. На момент ДТП 47-летний пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту открыто уголовное производсто по ч.1 ст.286 УК Украины. Обстоятельства устанавливаются.