 

В ДТП в Киеве погиб известный украинский диджей: в Сети появилось видео аварии

03 августа 2019 г. 11:11
Источник: УНИАН
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В Киеве в ДТП погиб украинский диджей Александр Лисогор, известный под псевдонимом Mixmixmaster Gabber.

Авария произошла на проспекте Победы возле метро Святошин 1 августа. Мужчина ехал на мотоцикле в своей полосе, когда его подрезало авто.

Мужчину доставили в больницу, где он в операционной умер  в результате тяжелых травм, полученных в ДТП.

Как сообщила его коллега Юлия Киндеева, у него диагностировали переломы ребер, таза, ушиб сердца и кровоизлияние в легкие.

В сети появилось видео трагической гибели диджея, котрое опубликовал «Информатор».

Как видно на кадрах, Лисогор двигался на мотоцикле Honda в средней полосе, когда в его байк с третьей полосы внезапно влетел легковой автомобиль Hyundai Trajet.

Байк застрял под передним левым колесом, а диджей - под бампером.

При этом после столкновения водитель автомобиля не остановился и протащил жертву более сотни метров.

 

Видео: 

В Киеве на мотоцикле разбился диджей Gabber: видео момента ДТП

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