В двух харьковских отелях и торговом центре ищут взрывчатку - полиция

03 мая 2019 г. 14:11
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Правоохранители проверяют информацию о заминировании двух отелей и торгового центра «Караван» в Харькове. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о закладке взрывчатки в зданиях на проспекте Гагарина, улице Нестерова и Героев Труда поступила в полицию 3 мая около 12:00.

По адресу выехали сотрудники следственно-оперативных групп территориальных отделов полиции и специалисты взрывотехнического управления. 

Сейчас проводится эвакуация граждан и осмотр помещений и прилегающей территории.

 

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