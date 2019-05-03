В двух харьковских отелях и торговом центре ищут взрывчатку - полиция

Правоохранители проверяют информацию о заминировании двух отелей и торгового центра «Караван» в Харькове.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о закладке взрывчатки в зданиях на проспекте Гагарина, улице Нестерова и Героев Труда поступила в полицию 3 мая около 12:00.

По адресу выехали сотрудники следственно-оперативных групп территориальных отделов полиции и специалисты взрывотехнического управления.

Сейчас проводится эвакуация граждан и осмотр помещений и прилегающей территории.