В двух областях Украины из-за непогоды обесточены более 90 населенных пунктов

01 февраля 2020 г. 11:15
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В результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) по состоянию на утро субботы обесточены 93 населенных пункта в двух областях Украины.

Об этом  сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 1 февраля в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 93 населенных пункта в 2 областях, а именно: Сумская - 78 и Черниговская – 15", – сказано в сообщении.

Как отмечается, к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

 

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