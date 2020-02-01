В двух областях Украины из-за непогоды обесточены более 90 населенных пунктов

В результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) по состоянию на утро субботы обесточены 93 населенных пункта в двух областях Украины.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 1 февраля в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 93 населенных пункта в 2 областях, а именно: Сумская - 78 и Черниговская – 15", – сказано в сообщении.

Как отмечается, к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.